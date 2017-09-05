Большие десантные корабли Севфлота возвращаются в Североморск после учений на Таймыре

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Большие десантные корабли Северного флота, участвовавшие в учениях на Таймыре, вышли в Карское море и взяли курс на пункт своего постоянного базирования - Североморск. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"Группа в составе больших десантных кораблей (БДК) "Георгий Победоносец" и "Александр Отраковский" с личным составом и техникой подразделений морской пехоты и арктической бригады Северного флота и ротой воздушных десантников - вышла из Енисейского залива в Карское море и взяла курс на запад. Ранее десантные корабли пополнили запасы топлива от танкера "Сергей Осипов" на рейде порта Диксон", - сказали на флоте.

Планируется, что на пути следования в пункт постоянной дислокации десантные корабли "Георгий Победоносец" и "Александр Отраковский" проведут ряд тренировок и учений в акватории Баренцева моря.

Ранее эти корабли в составе отряда флота, а также личный состав арктической бригады и морской пехоты Северного флота и подразделений ВДВ принимали участие в межвидовых тактических учениях на Таймыре по обороне важного промышленного объекта.

Вторая группа участвовавших в учениях кораблей во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" и БДК "Кондопога" с личным составом и техникой подразделений арктической бригады проведет пополнение запасов и продолжит выполнять задачи по плану арктического похода.