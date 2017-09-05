ВМФ России "Калибрами" уничтожил в Сирии боевиков из РФ и СНГ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота России выполнил пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии, удар нанесен по району, который удерживали в основном выходцы из России и стран СНГ. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Утром 5 сентября 2017 года фрегатом "Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ [прежнее название "Исламского государства"] в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

"Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики - выходцы из России и стран СНГ", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что в результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков. "Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что части сирийской правительственной армии продолжают операцию по уничтожению укрепленного района и крупной, хорошо вооруженной группировки ИГ в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

"Накануне в результате действий подразделений сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России на востоке провинции Хама был полностью освобожден от боевиков ИГИЛ город Акербат", - резюмировали в Минобороны РФ.