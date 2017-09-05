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Шойгу: в российских военных вузах обучаются более 60 тыс. курсантов

Армия и ОПК
5 сентября, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Министр обороны РФ отметил, что свыше 70 тыс. курсантов и студентов будут обучаться по программе военной подготовки офицеров

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. курсантов проходят в настоящее время подготовку в российских военных вузах, сообщил во вторник в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

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"В общей сложности к занятиям приступили свыше 60 тыс. курсантов и двух тыс. слушателей военных академий, а также более 11 тыс. студентов вузов, обучающихся по программе военной подготовки офицеров", - сказал он, говоря о начале нового учебного года в российских Вооруженных силах.

Министр обороны также напомнил, что в 2017 году свою работу начали Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, а также в статусе самостоятельных учебных заведений открылись Казанское высшее танковое и Московское высшее общевойсковое командное училища.

Шойгу отметил, что все должности профессорско- преподавательского состава сейчас полностью укомплектованы специалистами высокого уровня. "Обращаю внимание должностных лиц на необходимость постоянного контроля деятельности вузов и качества подготовки, а также на недопустимость отрыва курсантов и слушателей от плановых учебных занятий", - подчеркнул он.

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