Шойгу: в российских военных вузах обучаются более 60 тыс. курсантов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. курсантов проходят в настоящее время подготовку в российских военных вузах, сообщил во вторник в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В общей сложности к занятиям приступили свыше 60 тыс. курсантов и двух тыс. слушателей военных академий, а также более 11 тыс. студентов вузов, обучающихся по программе военной подготовки офицеров", - сказал он, говоря о начале нового учебного года в российских Вооруженных силах.

Министр обороны также напомнил, что в 2017 году свою работу начали Петрозаводское президентское кадетское училище и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, а также в статусе самостоятельных учебных заведений открылись Казанское высшее танковое и Московское высшее общевойсковое командное училища.

Шойгу отметил, что все должности профессорско- преподавательского состава сейчас полностью укомплектованы специалистами высокого уровня. "Обращаю внимание должностных лиц на необходимость постоянного контроля деятельности вузов и качества подготовки, а также на недопустимость отрыва курсантов и слушателей от плановых учебных занятий", - подчеркнул он.