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Россия в 2017 году поставила запчасти к технике ПВО в шесть стран СНГ

Армия и ОПК
5 сентября, 17:21 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 5, сентября. /ТАСС

Также был проведен ремонт и оборудование служебных и технических помещений командного пункта войск ПВО Вооруженных сил Армении, отремонтирован командный пункт ВВС и ПВО Вооруженных сил Таджикистана

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АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в текущем году поставила шести странам СНГ запасные части и имущество к технике ПВО. Об этом журналистам сообщил во вторник начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Пристальное внимание уделяется военно-техническому сотрудничеству в рамках объединенной системы ПВО, к которому можно отнести поставку запасных частей и имущества к технике ПВО в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан", - рассказал он.

Также был проведен ремонт и оборудование служебных и технических помещений командного пункта войск ПВО Вооруженных сил Армении, отремонтирован командный пункт ВВС и ПВО Вооруженных сил Таджикистана.

Во вторник в Астрахани проходит заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ. В нем принимают участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

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