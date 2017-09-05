Россия в 2017 году поставила запчасти к технике ПВО в шесть стран СНГ

Толоконский: все объекты Универсиады в Красноярске сдадут до конца 2018 годаСпорт 5 сентября, 17:41
Все пусковые работы на "Екатеринбург-Арене" будут выполнены в срокСпорт 5 сентября, 17:33
Книги для школьных библиотек соберут в РоссииСоциальная ответственность 5 сентября, 17:28
Власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов IAAF и МОКСпорт 5 сентября, 17:21
Disney перечислит $1 млн фонду помощи девочкам ООНСоциальная ответственность 5 сентября, 17:18
Цена барреля нефти Brent превысила $53 впервые с 10 августаЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:15
СМИ: клуб НБА "Хьюстон" будет продан миллиардеру из ТехасаСпорт 5 сентября, 17:12
Журнал Closer оштрафован более чем на €100 тыс. за фото Кейт МиддлтонОбщество 5 сентября, 17:09
Базаревич: сборная России по баскетболу сохраняет шансы на первое место в группе на ЧЕСпорт 5 сентября, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в текущем году поставила шести странам СНГ запасные части и имущество к технике ПВО. Об этом журналистам сообщил во вторник начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
"Пристальное внимание уделяется военно-техническому сотрудничеству в рамках объединенной системы ПВО, к которому можно отнести поставку запасных частей и имущества к технике ПВО в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан", - рассказал он.
Также был проведен ремонт и оборудование служебных и технических помещений командного пункта войск ПВО Вооруженных сил Армении, отремонтирован командный пункт ВВС и ПВО Вооруженных сил Таджикистана.
Во вторник в Астрахани проходит заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ. В нем принимают участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.