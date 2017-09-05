Россия в 2017 году поставила запчасти к технике ПВО в шесть стран СНГ

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в текущем году поставила шести странам СНГ запасные части и имущество к технике ПВО. Об этом журналистам сообщил во вторник начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Пристальное внимание уделяется военно-техническому сотрудничеству в рамках объединенной системы ПВО, к которому можно отнести поставку запасных частей и имущества к технике ПВО в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан", - рассказал он.

Также был проведен ремонт и оборудование служебных и технических помещений командного пункта войск ПВО Вооруженных сил Армении, отремонтирован командный пункт ВВС и ПВО Вооруженных сил Таджикистана.

Во вторник в Астрахани проходит заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ. В нем принимают участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.