Участники учений сил ПВО стран СНГ под Астраханью осуществят более 50 пусков ракет

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 50 пусков зенитных управляемых ракет планируют совершить военные на совместных учениях "Боевое содружество - 2017" на полигоне Ашулук под Астраханью. Об этом журналистам рассказал во вторник начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Планируется использовать более 50 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных бомб и боеприпасов", - сообщил он.

По словам генерала, учения с боевой стрельбой комплексов С-400 и С-300 на Ашулуке являются основным мероприятием оперативной подготовки этого года для войск объединенной системы ПВО СНГ. Активная фаза учений запланирована на 7 сентября, позднее пройдут эпизоды на полигонах Казахстана и Таджикистана. В учениях принимают участие войска ПВО России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана, а также военная делегация из Узбекистана в качестве наблюдателей.

"Всего к совместным учениям с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2017" привлекаются более 2 тыс. военнослужащих, около 100 боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций, а также более 10 различных зенитных ракетных комплексов и систем", - напомнил Кураченко.

В этом году также прошел учебно-методический сбор с командующими войсками ПВО стран - участниц СНГ в Киргизии, а в Казахстане состоялось координационное совещание и сбор специалистов, отвечающих за применение Единой системы государственного радиолокационного опознавания, сообщил первый замглавкома ВКС РФ.