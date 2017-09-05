Учения по ликвидации террористов прошли под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Около 500 военных, авиация и системы "Град" были задействованы в тактическом учении мотострелкового соединения 11-го армейского корпуса Балтийского флота, в ходе которого отрабатывались действия по уничтожению террористов на территории Калининградской области, сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"В рамках планового тактического учения на одном из полигонов в Калининградской области подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса при поддержке морской авиации флота провели масштабную операцию по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в изолированном районе", - рассказал Мартов. Он отметил, что в маневрах были задействованы около 500 военных, более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Согласно сценарию учений, после получения оперативной информации об обнаружении в одном из районов Калининградской области боевиков личный состав мотострелкового батальона полка, усиленный артиллерийскими подразделениями со штатным вооружением, совершил более чем 50-километровый марш в заданный район для блокирования и уничтожения противника.

В ходе учений ударные вертолеты Ми-24 морской авиации флота уничтожили наземные цели условного противника. Также при огневой поддержке авиации, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня "Град" мотострелки ликвидировали условного противника.