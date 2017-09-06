Спасатели Северного флота применили новые способы поиска аварийной подводной лодки

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Подразделения поисково-спасательного обеспечения Северного флота на учениях отработали новые способы спасения подводников. Как сообщили в среду в пресс-службе флота, они прошли в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря

"На учениях Северного флота в спасении аварийной подводной лодки впервые участвовали два глубоководных спасательных аппарата", - сказали на флоте, добавив, что также были впервые отработаны элементы поиска подводной лодки при помощи противодиверсионного катера с применением многолучевого эхолота.

По легенде учений одна из субмарин (эта роль была отведена дизель-электрической подводной лодке "Калуга") потерпела аварию и легла на грунт, подав сигнал бедствия, при этом часть личного состава смогла покинуть первый отсек через торпедные аппараты и выйти на поверхность. Вылетевший в район условного бедствия вылетел на разведку самолет Ил-38 сбросил находившимся в воде морякам авиационные спасательные контейнеры, летчики также сообщили на берег координаты этого места, куда незамедлительно были направлены силы поисково-спасательного обеспечения, а также корабли и суда флота, находящиеся вблизи условной аварии.

Затем начались поиски подлодки, к которым были привлечены рейдовый буксир "Касатка", противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и большой гидрографический катер, оснащенные многолучевыми эхолотами. После ее обнаружения к работе приступили глубоководные автономные спасательные аппараты АС-34 и АС-36, которые спустившись со спасательного судна "Георгий Титов", поочередно совершили посадку на кормовую и носовую коммингс-площадки и приняли на борт по три подводника каждый.

В ходе учений также были отработаны элементы развертывания походного госпиталя для оказания медицинской помощи спасенным подводникам, подъем с воды манекенов с помощью вертолета Ка-27ПС и доставка их на борт спасательного судна, а также выполнена подача воздуха высокого давления на стенд-макет подводной лодки.

В мероприятиях были задействованы более 14 кораблей и судов. Мониторинг обстановки осуществлял беспилотный летательный аппарат "Форпост", также широко использовались телеуправляемые подводные роботы "Марлин-350".