Все военные объекты на севере России полностью готовы к отопительному сезону

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объекты Минобороны в северной части России полностью завершили подготовку к отопительному сезону, в целом по стране и на базах за ее пределами военная инфраструктура готова к зиме на 87%. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В настоящее время в работу включены уже более 10 котельных на арктических островах и на Северном флоте. Все северные регионы готовы к зиме на 100%", - уточнил замглавы военного ведомства.

"Отопительный период начинается везде по-разному. Весь процесс полностью синхронизирован с нормативами начала отопительного периода в том или ином регионе страны, - отметил он. - Во всех субъектах РФ и за ее пределами ведомственные объекты ЖКХ будут готовы к отопительному периоду своевременно. Вся работа по подготовке к отопительному периоду завершится до 10 октября на территории самых южных регионов страны и за ее пределами".

Булгаков сказал, что всего в отопительный период 2017-2018 вступают 6457 военных городков. В них эксплуатируется более 82,7 тыс. зданий, свыше 8 тыс. жилых домов и 4 тыс. котельных. Кроме того, в военных городках находится более 500 центральных тепловых пунктов, свыше 240 дизель-электростанций, около 13,8 тыс. объектов водоканализационного хозяйства и 31,7 тыс. км внешних инженерных сетей.

В настоящее время силами ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" ведется ремонт и подготовка к зиме на более чем 1,3 тыс. котельных, свыше 270 центральных тепловых пунктах и более 3,5 тыс. км тепловых сетей. АО "ГУОВ" ведет капитальный ремонт на 76 объектах теплоснабжения. На прикотельных складах полностью созданы нормативные запасы жидкого и твердого котельного топлива: по первому - на 42 дня при нормативе 37, по второму - на 56 дней при нормативе 52 дня.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций созданы и уже действуют оперативно-диспетчерские службы, сформированы аварийно-ремонтные бригады. Они укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, а также специальной и инженерной техникой. Кроме того, на случай возникновения аварийных ситуаций в военных городках в качестве резервных источников питания подготовлены около 250 дизельных электростанций и 39 автономных мобильных котельных установок.