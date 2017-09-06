"Вертолеты России" сообщили о готовности второй партии Ка-52 для Египта

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) изготовил еще одну партию Ка-52 в рамках первого экспортного контракта, на ней сейчас проходят обучение иностранные летчики. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.
"К настоящему времени инозаказчик провел первичную приемку первой партии Ка-52 на ААК "Прогресс", которая завершится отгрузкой вертолетов и их облетом на территории будущего эксплуатанта", - сказали в холдинге.
В пресс-службе также рассказали, что уже изготовлена вторая партия этих вертолетов для инозаказчика. "В рамках первого экспортного контракта на поставку Ка-52 изготовлена еще одна партия машин, на которых проходят обучение иностранные специалисты. Эта партия будет передана заказчику по окончании обучения первого потока летчиков", - пояснили в "Вертолетах России".
О контракте с Египтом на поставку 46 вертолетов Ка-52 сообщалось в 2016 году. В середине августа в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы".
Также сообщалось о том, что Россия выиграла тендер на поставку Египту корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль".