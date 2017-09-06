"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Разработанный концерном "Калашников" компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить в войсках легендарный пистолет Макарова. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в среду на "Калашников медиа".

"Компактный ПЛ-15К может полноценно заменить нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова", - говорится в видеоролике.

Отмечается, что первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа текущего года.

ПЛ-15К - это компактная версия полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15, которая отличается от базовой модели длиной, высотой и весом. Емкость магазина ПЛ-15К - 14 патронов, калибр оружия - 9х19.

"Несмотря на напряженность и скорость производимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме "Армия-2017" отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим мальчиком", - сказал создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна Дмитрий Лебедев.