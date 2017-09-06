ВКС РФ за две недели уничтожили в Сирии 1,2 тыс. боевиков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Самолеты ВКС РФ за последние две недели совершили 1417 боевых вылетов, по командным пунктам, лагерям и скоплениям боевиков нанесены 2687 авиационных ударов, уничтожены 83 единицы бронетехники. Об этом в среду сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"За последние две недели российские самолеты совершили 1417 боевых вылетов. По командным пунктам, лагерям и скоплениям боевиков нанесены 2687 авиационных ударов. Уничтожены 83 единицы бронетехники, более двухсот автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями и более 1200 террористов".

Для обеспечения продвижения правительственных войск российская авиация круглосуточно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). В ходе решающей фазы операции интенсивность ее действий возросла до 100 и более боевых вылетов в сутки. Для нанесения ударов по террористам каждый самолет выполняет по три-четыре боевых вылета в сутки.

Суровикин отметил, что авиация уничтожает вновь выявляемые цели, преимущественно, бронетехнику, включая танки, автомобильные колонны с боеприпасами и артиллерию на огневых позициях, сковывая тем самым действия террористов и не позволяя боевикам ИГ провести перегруппировку сил.

Суровикин уточнил, что ВКС нанесли 329 ударов по ИГ в районе Акербата и уничтожили 27 единиц бронетехники и 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением. "В интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией ВКС России нанесены 329 ударов, в результате которых уничтожены 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков", - сказал Суровикин.

Командующий российской группировкой войск в Сирии добавил, что боевики в районе Аркебата использовали беспрецедентное количество террористов-смертников и "джихадмобилей".

"Подразделениями четвертой танковой дивизии завершен разгром основных сил группировки ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) в районе города Акербат. С его взятием террористам перекрыты оставшиеся пути для перегруппировок бандгрупп, доставки им боеприпасов и материальных средств. При взятии этой цитадели игиловцы применяли беспрецедентное количество террористов-смертников. Ежедневно уничтожалось от 15 до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по четыре-пять "джихадмобилей". Все подступы к городу были усыпаны минами", - сказал Суровикин.