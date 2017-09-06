Новые Як-130 из Белоруссии впервые примут участие в учениях под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Новые учебно-боевые самолеты Як-130 из Белоруссии впервые примут участие в международных учениях "Боевое содружество - 2017" под Астраханью. Об этом журналистам рассказал начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Особенностью совместного учения с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2017" является участие от Вооруженных сил Республики Беларусь пяти самолетов Як-130, которые выполнят бомбометание на полигоне Ашулук и проведут отдельный эпизод учения на полигонах Таджикистана", - сказал он.

В эпизоде учений, который будет разыгран на полигоне Ашулук в четверг, от Белоруссии и Армении участвуют по два дивизиона зенитных ракетных систем С-300ПС. Военные из Киргизии проведут стрельбы из системы "Печора-2М".

От России на Ашулуке в "Боевом содружестве" примут участие по два дивизиона С-300ПМ и С-400. В воздухе будут действовать два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, пара Су-24МР, звено истребителей Су-30СМ и четверка многофункциональных авиационных комплексов Су-34, восемь штурмовиков Су-25СМ, четыре самолета МиГ-29СМТ и пять самолетов МиГ-29.

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане с 11 по 15 сентября принимающая сторона задействует в учениях четыре авиационные базы с самолетами Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31, Л-39, а также восемь бригад ПВО. На полигонах Харбмайдон и Чорух-дарон в Таджикистане в это же время будут действовать зенитчики на комплексах "Оса".

"В совместных учениях с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2017" задействованы более 2 тыс. военнослужащих, около 100 боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций, а также более 10 различных зенитных ракетных комплексов и систем", - напомнил Кураченко.