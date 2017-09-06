Замминистра обороны проверил выполнение ГОЗ на заводе "Звезда" в Приморье

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов проверил ход исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) в интересах Военно-морского флота на Дальневосточном судостроительном заводе "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Никаких острых вопросов, которые могли бы препятствовать исполнению текущего государственного оборонного заказа, Минобороны не увидело", - сказал Борисов по итогам совещания с судостроителями.
"Раньше мы постоянно решали вопросы переноса сроков заказов в интересах Военно-морского флота, но сегодня наладилась ритмичная работа, надеемся, что к концу этого года все грехи прошлых лет, я имею ввиду погашение просроченной дебиторской задолженности, будут закрыты", - отметил замминистра обороны.
Он добавил, что загрузка завода в рамках будущей государственной программы вооружений предполагается, но еще требует уточнения. "Дальневосточный завод "Звезда" и Дальневосточный центр судостроения всегда будут востребованы Министерством обороны, потому что это наш единственный производственный актив для ремонта, обслуживания и модернизации подводного и надводного флота на Тихом океане", - заключил Борисов.
Дальневосточный завод "Звезда" является ведущим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных ракетоносцев.