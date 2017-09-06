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Первый замминистра обороны поручил до конца года достроить арсенал на юге Камчатки

Армия и ОПК
6 сентября, 16:04 UTC+3 ЮЖНЫЕ КОРЯКИ край/ 6, сентября. /ТАСС

Уточняется, что из 48 хранилищ для боеприпасов в эксплуатацию введены 12

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ЮЖНЫЕ КОРЯКИ /Камчатский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра РФ Руслан Цаликов поручил принять меры для завершения строительства арсенала для хранения боеприпасов в поселке Южные Коряки до конца 2017 года.

Во время поездки на арсенал Цаликову доложили, что из 48 хранилищ для боеприпасов в эксплуатацию введены 12, остальные 36 находятся в разной степени готовности.

"Подумайте, что вам нужно, чтобы закончить строительно-монтажные работы в этом году", - сказал Цаликов.

Он поручил разработать комплекс мер по увеличению темпов строительства.

"Посмотрите, оцените, и мы должны поставить точку здесь", - поручил первый замминистра.

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Персоны
Цаликов, Руслан Хаджисмелович
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Россия
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