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Шойгу проинспектировал объекты системы ПВО и ПРО Москвы

Армия и ОПК
6 сентября, 17:20 дата обновления: 6 сентября, 18:07 UTC+3 ¶ ВИДНОЕ область/ 6, сентября. /ТАСС

Министр обороны РФ также заслушал доклады о строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности

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ВИДНОЕ /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник проверил объекты системы противовоздушной и противоракетной обороны Москвы. Об этом сообщили в Минобороны.

"Глава военного ведомства проинспектировал 1-ю армию противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил, обеспечивающую охрану воздушного пространства Москвы", - сообщили в министерстве.

В ходе проверки Шойгу заслушал доклады командования ВКС о ходе перевооружения соединения на новейшие образцы вооружения и военной техники. Также ему доложили о строительстве объектов инфраструктуры, обеспечивающих высокий уровень боевой готовности.

Министру также продемонстрировали новейший трассовый радиолокационный комплекс двойного назначения "Сопка-2", обеспечивающий контроль воздушного пространства Москвы, принятый на вооружение 1-й армией в этом году. Как уточнил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-майор Владимир Тришункин, эти комплексы планово идут во все воинские части ПВО и ПРО.

"Сопка-2" предназначена для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Комплекс имеет возможность ведения кругового обзора и позволяет вскрывать одновременно до 300 объектов, находящихся на расстоянии до 150 километров с точностью до 250 метров.

Военный городок для зенитчиков

Министр также проверил готовность к эксплуатации сооружений военного городка, построенного для военнослужащих этого соединения с использованием блочно-модульных конструкций.

"Использование современных технологий строительства позволяет в кратчайшие сроки создавать высокотехнологичные сооружения, обеспечивающие высокий уровень бытовых условий для военнослужащих", - уточнили в Минобороны.

Кроме того, возведение военных городков, обеспечивающих несение боевого дежурства, повышает боеспособность соединений и частей ВКС, выполняющих задачи по противовоздушной и противоракетной обороне российской столицы, заключили в военном ведомстве.

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