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РТИ испытал систему предупреждения о компьютерном нападении

Армия и ОПК
7 сентября, 9:02 UTC+3

Гендиректор концерна при этом отметил, что холдингу необходимы партнеры по кооперации, чтобы построить глобальную систему защиты от кибератак

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Концерн РТИ успешно испытал систему раннего предупреждения о компьютерном нападении, сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна Максим Кузюк.

По его словам, РТИ работает над системами защиты от кибератак в рамках федеральной программы СОПКА ("Системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак"). "К слову, в настоящий момент мы в РТИ успешно завершили испытания открытого сегмента перспективного опытного образца когнитивной системы раннего предупреждения о компьютерном нападении", - сказал он.

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Однако, отметил Кузюк, чтобы построить глобальную систему защиты от кибератак РТИ нужны партнеры по кооперации.

Гендиректор концерна сообщил, что кибератаки специализированных войск, которые есть, например, у США, можно отличить от вредоносной деятельности хакеров или просто естественных сбоев системы. "Например, уже сегодня легко различимы первичные и вторичные признаки компьютерного нападения. Над этим работают и специалисты Концерна РТИ. Так, буквально месяц назад из печати вышла монография "Национальная система раннего предупреждения о компьютерном нападении", написанная нашими специалистами", - отметил он.

Кузюк отметил, что в Соединенных Штатах кибервойска появились в 2010-2011 годах, а в течение 2011-2015 годов о создании кибервойск заявили другие страны НАТО. "В свою очередь Российская Федерация придерживается исключительно оборонительной политики, что отражено в Доктрине информационной безопасности и Стратегии национальной безопасности", - сказал он.

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