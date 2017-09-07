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Россия в 2,5 раза сократила программу по утилизации бронетехники к 2020 году

Армия и ОПК
7 сентября, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В Минобороны отметили, что такое решение обусловлено "появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия планирует к 2020 году утилизировать в рамках федеральной целевой программы около 4 тыс. единиц бронетанковой техники, а не 10 тыс., как планировалось изначально. Об этом сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.

"Изначально, при формировании программы планировалось утилизировать около 10 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на базах хранения, и высвободившегося после сокращения ВС, и, как тогда считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения", - напомнил Шевченко в интервью ко Дню танкиста.

"Однако в связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки ВС Российской Федерации, возросшей степенью патриотизма граждан Российской Федерации, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращения ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники. В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения и техники в соответствии с программой до 2020 года составит около 4 тыс. единиц", - добавил генерал.

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