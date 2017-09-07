Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ готовит к испытаниям модернизированный танк Т-80БВМ. Об этом сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления военного ведомства Александр Шевченко.
По его словам, опыт боевых действий в Сирии показал недостатки серийных образцов бронетехники, поэтому управление ускорило разработку новых и модернизацию существующих образцов.
"Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР [опытно-конструкторской работе] "Прорыв-3", ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ", - сказал Шевченко.
Также в этом году, отметил генерал, будет принята на вооружение боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия, и модернизированный танк Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками.
По словам Шевченко, также проработаны варианты дальнейшей модернизации боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В первую очередь будут повышены их огневая мощь, защищенность и командная управляемость, пояснил генерал.
"Продолжились исследования по обоснованию и разработке тактико-технических требований к образцам БТВТ [бронетанкового вооружения и техники] на период до 2030 года. Прорабатывается концептуальный облик основных образцов БТВТ не только до, но и после 2030 года", - добавил он.