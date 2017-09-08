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Российские летчики девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных судов

Армия и ОПК
8 сентября, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Как сообщает Минобороны, нарушений воздушного пространства РФ не допущено

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю девять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете "Красная звезда".

Воздушную разведку вдоль российских границ вели в общей сложности 30 летательных аппаратов других стран. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывает ведомство.

Сообщается, что на минувшей неделе российские военные провели две зарубежные инспекции: в Польше - в рамках Договора по открытому небу, а в Чехии - в соответствии с Венским документом 2011 года.

Иностранные военные провели четыре инспекции на территории РФ. В рамках Договора по открытому небу проверку провели специалисты из Финляндии, в рамках Венского документа - совместная миссия Польши и Италии. Также в России побывали эксперты Организации по запрещению химического оружия и американские военные, проверившие выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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