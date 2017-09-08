Российская военная полиция развернута на севере Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 8 сентября. /ТАСС/. Российская военная полиция развернула в районе Африн на севере провинции Алеппо наблюдательные пункты и обеспечивает соблюдение перемирия в зоне деконфликтации. Об этом сообщил журналистам представитель военной полиции подполковник Георгий Петрунин.

"Военнослужащие пункта наблюдают за соблюдением режима прекращения боевых действий. Наблюдение ведется в сторону линии соприкосновения с противником. В данный момент наши военнослужащие являются гарантами того, что здесь продолжится процесс примирения", - сказал офицер.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Фролов сообщил журналистам, что только за последние дни в район, населенный преимущественно курдами, вернулись десятки семей. "За последние несколько дней в свои дома вернулась 51 семья", - уточнил он.

Кроме того, по его словам, специалисты Центра передали в город Африн 200 укомплектованных школьных рюкзаков от "Юнармии" и полтонны медикаментов для местных больниц.

В конце августа в районе Африн был создан комитет национального примирения, подобный тем, что действуют в созданных на территории Сирии зонах деэскалации. Ранее в Минобороны сообщали, что возле населенного пункта Африн размещено одно из отделений Центра по примирению. В этом районе находится линия соприкосновения отрядов курдского ополчения и формирований Сирийской свободной армии, подконтрольных Турции.