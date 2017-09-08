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Рогозин: предприятия ОПК до января погасят 200 млрд рублей долга по кредитам 2016 года

Армия и ОПК
8 сентября, 7:10 дата обновления: 8 сентября, 7:44 UTC+3

Как пояснил вице-премьер РФ, речь идет о кредитах госбанков или банков, уполномоченных в рамках гособоронзаказа

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 8 сентября. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до конца года погасят задолженность в размере 200 млрд рублей по прошлогодним кредитам, заявил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что в конце этого года мы погасим все кредиты, основные кредиты, которые предприятия брали в течение этого года", - сказал он.

Рогозин добавил, что речь идет о кредитах госбанков или банков, уполномоченных в рамках гособоронзаказа. "Я имею в виду общий объем платежей ОПК по этому году, это до 200 млрд рублей. Я думаю, что в этом году все освободим".

Вице-премьер напомнил, что ранее действовала кредитная схема, "предприятия получали кредиты". "Больше они по кредитам работать не будут, только за счет гособоронзаказа, им вернут живые деньги, чтоб они полностью досрочно отдали все кредиты", - добавил Рогозин.

В конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2016 году правительство направило на погашение долгов предприятий ОПК около 800 млрд рублей.

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