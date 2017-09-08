ВКС РФ уничтожили у Дейр-эз-Зора "министра войны" ИГ

ТАСС, 8 сентября. Российская авиация в районе города Дейр-эз-Зор уничтожила командный пункт, узел связи и четырех влиятельных полевых командиров, в числе которых - "министр войны" ИГ (организация запрещена в России) Гулмурод Халимов, сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.

"В результате точного авиаудара российской авиации в районе города Дейр-эз-Зор уничтожен командный пункт, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ", - сообщает пресс-служба.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков - четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ. Установлено также, что на совещании находился "министр войны" международной террористической группировки ИГИЛ Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения", - сообщает Минобороны.

Халимов - бывший командир ОМОН МВД Таджикистана. По данным военного ведомства, в мае 2015 года вместе с шестью подчиненными он примкнул к ИГ. После ликвидации Абу Умара Аш-Шишани занял пост военного министра ИГ. В сентябре СМИ сообщало о назначении Халимова халифом (преемником) лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Абу Мухаммад аш-Шимали (Тарад Мухамед Аль-Джабр) - гражданин Саудовской Аравии, эмир по финансовым вопросам ИГ, руководил логистикой боевиков, а также переброской завербованных новобранцев на тренировочные базы. "Организатор путей доставки боевиков ИГИЛ через территорию Турции, европейских государств, страны северной Африки, Персидского залива и Австралии. Ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года", - говорится в материалах Минобороны РФ.

Как был нанесен удар

В Минобороны сообщают, что 5 сентября 2017 года по нескольким каналам была получена информация о проведении на одном из замаскированных командных пунктов в окрестностях Дейр-эз-Зора совещания командиров отрядов террористов ИГ.

"Эмиссары и влиятельные полевые командиры отрядов боевиков планировали обсудить сложившуюся обстановку, а также выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на город. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", - отмечают в оборонном ведомстве.