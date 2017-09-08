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Отряд кораблей Северного флота вышел в Карское море для продолжения похода по Севморпути

Армия и ОПК
8 сентября, 11:17 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 8, сентября. /ТАСС

Планируется, что в ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения присоединится гидрографическое судно СФ

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МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктике, в пятницу вышел из Енисейского залива в Карское море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога" с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер "Сергей Осипов", спасательно-буксирное судно "Памир" и килектор КИЛ-164 продолжат следовать в северо-восточном направлении в районах, близких к маршруту Северного морского пути", - сказали на флоте.

Планируется, что в ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения присоединится гидрографическое судно СФ "Сенеж", выполняющее плановые задачи гидрографических исследований в Арктике. Корабельными вертолетами Ка-27 с борта "Североморска" будет осуществлена ледовая разведка по маршруту следования отряда кораблей и судов обеспечения.

Ранее все корабли и суда отряда пополнили запасы топлива от танкера "Сергей Осипов" на рейде порта Диксон.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы флота - города Североморска. Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году.

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