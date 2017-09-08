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"Вице-адмирал Кулаков" защитит от пиратов в Аденском заливе балкер Барбадоса

Армия и ОПК
8 сентября, 14:28 UTC+3 ТАСС

Противолодочный корабль Северного флота сопровождает балкер несколько дней, и, если не будет угрозы, возьмет обратный курс

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ТАСС, 8 сентября. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" приступил к сопровождению балкера под флагом Барбадоса через Аденский залив в Красное море. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

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"Корабли встретились в северной части Аравийского моря и взяли курс на запад", - сказали на флоте.

"Вице-адмирал Кулаков" несколько дней будет сопровождать иностранный корабль. Они проследуют вместе через Аденский залив до назначенной точки в акватории Красного моря. Когда угроза атаки пиратов будет минимальной, российский корабль возьмет обратный курс.

За время дальнего похода российский корабль прошел более 11000 морских миль. 31 июля моряки вышли из Финского залива после участия в параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошел в Средиземное море, пополнил запасы топлива, воды и продовольствия на Кипре, 25 августа прошел в Красное море через Суэцкий канал для обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива. В начале недели "Вице-адмирал Кулаков" совершил деловой заход в порт Салала (Оман) на юго-востоке Аравийского полуострова.

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