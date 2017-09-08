Рогозин предложил назвать Ка-52 для Египта "Нильским Крокодилом"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетил завод "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России"), где пообщался с египетскими летчиками и предложил назвать купленный Египтом экспортный вариант ударного вертолета Ка-52 "Нильским крокодилом". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

На предприятии вице-премьер провел встречу с египетскими летчиками, которые проходят обучение на вертолеты Ка-52. Они высоко оценили машину, отметив ее надежность и соответствие современным требованиям.

"Мы с иностранными коллегами сошлись во мнении, что экспортные вертолеты Ка-52 уникальны, было бы здорово их как-то отметить. В итоге мы вышли с предложением назвать эти машины "Нильский Крокодил", заказчик эту идею воспринял с энтузиазмом", - сказал Рогозин, слова которого приводит пресс-служба "Вертолетов России". Он также принял участие в испытательном полете Ка-52, чтобы продемонстрировать летные возможности машины.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Египтом контракт на поставку 46 вертолетов Ка-52. В середине августа в пресс-службе "Вертолетов России" рассказали, что завершили обучение инженерно-технического состава иностранных военных специалистов в рамках первого экспортного контракта на "Аллигаторы". Также сообщалось о том, что Россия выиграла тендер на поставку Египту корабельной версии Ка-52 для вертолетоносцев типа "Мистраль". Ранее стало известно, что холдинг изготовил очередную партию Ка-52 в рамках контракта с Египтом.