Минобороны: Европа и международные организации не предлагали гумпомощь Дейр-эз-Зору

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. После деблокирования Дейр-эз-Зора не поступало предложений от Европы или международных организаций о направлении в город гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что после поражения "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ) "в очередной раз высветили фальшивость стремления ведущих европейских столиц оказывать реальную помощь сирийскому населению".
"После деблокирования на этой неделе многострадального Дейр-эз-Зора сирийскими войсками, ни в адрес сирийских властей, ни к российскому Центру примирения враждующих сторон от европейских стран или международных организаций не поступило ни одного обращения о направлении туда гуманитарной помощи. Такая пассивность и медлительность европейских политиков и международных гуманитарных организаций, культивирующих на публике сострадание и милосердие к жертвам войн, устраивает только боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС)", - сказал он.
Конашенков подчеркнул, что сирийцам "сейчас больше всего нужны не пустые слова и слезы умиления, а реальные продукты, медикаменты и предметы первой необходимости".
Официальный представитель ведомства добавил, что "тревога" и "озабоченность" гуманитарной ситуацией "на земле" охватывает Париж и Лондон исключительно в отношении сирийских районов, находящихся под полным контролем террористов. "Но сразу после освобождения населенных пунктов от боевиков западные СМИ почему-то накрывает информационный штиль, а вчера еще ретивых европейских гуманистов - амнезия. При этом многочисленные "гуманитарные колонны" от европейцев, якобы стоявшие "под парами" где-то неподалеку, - бесследно "растворяются", - заявил Конашенков.