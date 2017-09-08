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Авиация ВКС РФ вернулась на аэродромы базирования после учений "Боевое содружество - 2017"

Армия и ОПК
8 сентября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Летчики отразили налет условного противника, провели воздушный бой, совершили пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 50 самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России вернулись на аэродромы базирования после участия в совместных учениях ПВО СНГ "Боевое содружество - 2017", сообщили в Минобороны РФ.

"В учениях были задействованы экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ, штурмовиков Су-25СМ, разведчиков Су-24МР, учебно-боевых самолетов Як-130. Летчики отразили налет условного противника, провели воздушный бой, совершили пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям", - сказали в военном ведомстве.

Также в ходе маневров расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", "Печора-2М", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнили пуски ракет по воздушным целям. В сложной мишенной обстановке зенитчики обнаружили и уничтожили около 20 мишеней.

Всего в совместных учениях "Боевое содружество - 2017" принимают участие военные Вооруженных сил шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Следующий эпизод маневров пройдет в Казахстане и Таджикистане с 11 по 15 сентября.

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