Минобороны возмущено сносом мавзолея воинов Красной армии в Польше

Московское "Динамо" на днях подпишет новый контракт с хоккеистом ТерещенкоСпорт 8 сентября, 22:13
ЦСКА победил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 8 сентября, 21:53
Посольство РФ в Лондоне: Лаврову не нужно ездить на танке, чтобы донести свою позициюПолитика 8 сентября, 21:39
История празднования Дня города Москвы. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 21:17
Теннисисты Ройер и Текэу стали победителями US Open в парном разрядеСпорт 8 сентября, 20:54
Сноуден заявил, что не теряет надежды однажды вернуться в СШАМеждународная панорама 8 сентября, 20:44
Жириновский просит главу СК отпустить Серебренникова под подписку о невыездеПроисшествия 8 сентября, 20:30
Коболев: "Нафтогаз" и "Газпром" на переговорах по арбитражу не достигли прогрессаЭкономика и бизнес 8 сентября, 20:26
Год на защите детей: что успела сделать Анна Кузнецова на посту детского омбудсменаОбщество 8 сентября, 20:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ возмущено сносом мавзолея на кладбище солдат Красной армии в польском городе Тшчанка. Об этом заявил журналистам в субботу начальник управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
"Власти Польши без уведомления и согласия российской стороны в пределах могилы снесли все архитектурные элементы захоронения, включая мавзолей воинов Красной Армии, - сказал он. - Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы - фашизма".
Посольство России в Польше ранее выразило в связи с этим событием решительный протест. Отмечалось также, что российская сторона ранее уже официально указывала польским властям на то, что снос мемориала противоречил бы российско-польскому межправительственному соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.