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Минобороны возмущено сносом мавзолея воинов Красной армии в Польше

Армия и ОПК
8 сентября, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

В ведомстве назвали это возмутительным актом "надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы - фашизма"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ возмущено сносом мавзолея на кладбище солдат Красной армии в польском городе Тшчанка. Об этом заявил журналистам в субботу начальник управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

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"Власти Польши без уведомления и согласия российской стороны в пределах могилы снесли все архитектурные элементы захоронения, включая мавзолей воинов Красной Армии, - сказал он. - Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы - фашизма".

Посольство России в Польше ранее выразило в связи с этим событием решительный протест. Отмечалось также, что российская сторона ранее уже официально указывала польским властям на то, что снос мемориала противоречил бы российско-польскому межправительственному соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

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