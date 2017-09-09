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В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"

Армия и ОПК
9 сентября, 8:05 UTC+3 МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Германская сторона имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению российских войск, заявили в военном ведомстве

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о привлечении 100 тыс. военных к российско-белорусским учениям "Запад-2017" вызвали удивление в Минобороны РФ, сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

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"Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение "Запад-2017" и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению "Запад-2017" российских войск", - сказал Конашенков.

Как отметил Конашенков, подробные сведения об учениях предоставлялись Германии как белорусской стороной, так и непосредственно военному атташе при посольстве ФРГ в Москве в ходе специального брифинга 29 августа заместителем министра обороны РФ Александра Фомина в присутствии сотен иностранных журналистов.

"Более того, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов буквально позавчера в Баку в ходе встречи с главой Военного комитета НАТО дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях "Запад-2017", подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран", - сказал представитель Минобороны РФ. "Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу Минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное", - добавил он.

Ранее представитель военного ведомства ФРГ Йенс Флосдорф, комментируя заявление Урсулы фон дер Ляйен о числе якобы привлекаемых к учениям "Запад-2017" военнослужащих, пояснил, что речь идет об оценках экспертов североатлантического альянса.

Учения "Запад-2017"

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), будет задействовано около 680 единиц боевой техники.

Министерство обороны Белоруссии направило приглашения для наблюдения за учениями представителям семи государств и ряда международных организаций, в том числе НАТО, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ. Российская сторона также пригласила на заключительный этап учений руководство военных ведомств ряда государств.

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