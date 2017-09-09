Минобороны РФ: более 60 советских граждан погибли на Кубе во время Карибского кризиса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало данные о советских гражданах, погибших на территории Кубы во время Карибского кризиса - периода резкого противостояния Советского Союза и США. Потери, согласно данным, опубликованным в пятницу на официальном сайте оборонного ведомства, составили 64 человека.

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", - говорится в сообщении.

55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, позднее Советский Союз доставил ядерные боезаряды к ним. Проведенная в августе-октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис - резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода холодной войны, поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами.

Советские военнослужащие, участвовавшие в операции "Анадырь", удостоились ряда государственных наград. Так, по данным Минобороны, "за образцовое выполнение специального задания правительства" 1001 военнослужащий был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек - орденом Ленина, 38 - орденом Красного Знамени, 591 - орденом Красной Звезды".