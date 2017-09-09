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Минобороны РФ планирует провести опытно-войсковую эксплуатацию партии изделий "Армата"

Армия и ОПК
9 сентября, 12:13 UTC+3 НИЖНИЙ ТАГИЛ ТАГИЛ 9, сентября. /ТАСС

Времени между завершением испытаний "Арматы" и его поставками в войска пройдет немного, отметил главный конструктор "Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны планирует провести опытно-войсковую эксплуатацию партии изделий новейшего танка "Армата". Об этом сообщил в субботу журналистам на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле гендиректор, главный конструктор "Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения" (входит в научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

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"Есть намерения Минобороны провести опытно-войсковую эксплуатацию партии изделий "Армата", мы готовимся к этому, по результатам которой будут определены объемы машин. Времени между завершением испытаний "Арматы" и ее поставками в войска пройдет немного", - сказал Терликов.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.

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