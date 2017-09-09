Рогозин: выставка вооружений RAE с 2018 года может быть возвращена в Нижний Тагил

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка вооружений Russian Arms Expo (RAE) с 2018 года может быть возвращена в Нижний Тагил. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая в субботу на праздновании Дня танкиста.

"День танкиста сегодня проходит без традиционной выставки, которая раньше проходила в Нижнем Тагиле. Но я считаю, что это не правильно, - сказал Рогозин. - Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой, серьезной международной программой. Я обещаю вам, друзья, что в следующем году здесь помимо танкового представления проведем специализированную выставку и крупную военно-промышленную конференцию".

Вице-премьер сообщил, что такое решение было принято. "Мы так решили и ошибку будем исправлять", - сказал он.

9 сентября 2015 г., в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.) открылась десятая юбилейная Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo.

24 марта 2017 г. глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о переносе этого мероприятия в парк "Патриот" (Кубинка, Московская обл.). 15 июня 2017 г. соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, утвердивший новое название: Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2017". С нынешнего года мероприятие приурочено к международному военно-техническому форуму "Армия".

Russia Arms Expo - международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила с 1999 по 2015 г. в Нижнем Тагиле на базе полигона Старатель Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники Федерального казенного предприятия "Нижнетагильский институт испытания металлов" (ФКП "НИИМ"). С 2000 г. выставка проводилась один раз в два года, несколько раз меняла свое название. По данным организаторов, входила в десятку крупнейших мировых выставок вооружения, ежегодно ее посещали более 20 тыс. человек.