Рогозин: ВПК должен выпускать военную и гражданскую продукцию в равных пропорциях

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что на отечественных оборонных предприятиях планируется выпускать военную и гражданскую продукцию в равных пропорциях.
"Мы вообще хотим сделать так, чтобы у нас примерно 50 на 50 объемы производства - военное и гражданское - были на каждом заводе", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По его мнению, "оборонные предприятия, военные заводы должны сегодня думать над производством качественной, высокотехнологичной гражданской техники". Вице-премьер отметил, что у оборонных предприятий "для этого все есть: высококвалифицированный рабочий класс, технологии". "Мы можем все!" - ответил он на вопрос, какую именно гражданскую продукцию могут выпускать оборонные предприятия. При этом он не согласился с тем, что военные заводы будут выпускать кастрюли. "Мы их уже производили в начале 90-х годов, это была дискредитация тематики конверсии", - пояснил вице-премьер.
В качестве примера возможной продукции он привел создание современных тракторов, беспилотной техники для сельского хозяйства, электронику для космоса. "Здесь все совместимо, нужно просто разумно поставить те задачи перед военными заводами, военной промышленностью, военной наукой, которые точно не остановят военное производства, а в рамках синергии будут давать для гражданского рынка качественную продукцию, не противоречащую военной специализации", - указал Рогозин.