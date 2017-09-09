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Рогозин предложил провести на полигоне сражение между танками и беспилотниками

Армия и ОПК
9 сентября, 13:37 дата обновления: 9 сентября, 13:53 UTC+3

Вице-премьер пояснил, что танки и беспилотники будут вооружены не боевыми боеприпасами, а маркерами

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил провести сражение между танками и беспилотниками на полигоне в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Думаю, что мы на одном из следующих мероприятий здесь, в Нижнем Тагиле организуем реальное танковое сражение танков с экипажами [современных танков - Т-72, Т-90] и этих наших боевых роботов", - сказал он.

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Вице-премьер пояснил, что танки и беспилотники будут вооружены не боевыми боеприпасами, а маркерами. "Но именно по маркеру можно будет увидеть - попал, не попал, - уточнил он. - Посмотрим, кто справится лучше - так называемый "очкарик", который будет сидеть у пульта с компьютером и пальчиком управлять боевыми роботами, или настоящие славные наши боевые экипажи".

Зампред правительства добавил, что техника не стоит на месте и желание сравнить возможности реальных танков и беспилотников возникло для того, чтобы продемонстрировать применителям боевой техники, что необходимо двигаться в сторону создания беспилотных машин. "Принимать решения о применении должен только человек, но [мы обязаны] обеспечить безопасность военнослужащего, вывести его из сектора огня, сделать так, чтобы мы увидели врага раньше, чем враг нас увидел, чтобы мы могли поразить врага на расстоянии большем, чем враг может поразить, - добавил Рогозин. - Пусть пострадает железо, но человек не должен страдать".

Зампред правительства высказал мнение, что российская беспилотная техника обладает наибольшим экспортным потенциалом. Он уточнил, что на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле испытывался комплекс "Нерехта" - управляемая на расстоянии малая броневая машина.

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