Рогозин: на выставку "Урал-танк" будет привнесен "мощный гражданский акцент"

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "Урал-танк", которая возобновится с 2018 года, будет делать акцент и на гражданскую технику. Об этом рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в интервью "России 24".

"Конечно, на выставках ежегодных, которые здесь будут проводиться как "Урал-танк", будет мощный гражданский акцент", - сказал Рогозин, отметив, что эта экспозиция будет демонстрировать, что может сделать военный завод для гражданской промышленности, для гражданского потребления, расширения "плеча" России в том числе на таких перспективных территориях, как Арктическая зона.

Рогозин отметил, что "Уралвагонзавод" имеет серьезное гражданское производство. Среди прочего он производит различные вагоны, тягачи, в том числе арктического класса. "Поэтому акцент на Арктику, на создание техники для Арктики, способной переносить жесткие условия работы в этой зоне, - визитная карточка "Уралвагонзавода", - сказал вице-премьер.

Говоря о формате выставки "Урал-танк", вице-премьер отметил, что на ее полях будут проводиться серьезные промышленные конференции. Он добавил, что для этого в Нижнем Тагиле есть все необходимые условия. По его словам, одновременно будут проводиться мероприятия по линии военно-технического сотрудничества в рамках ОДКБ. Сама же выставка в военной ее части будет рассказывать о наиболее перспективных направлениях в развитии бронетехники, а также о сопутствующих системах, в том числе об оптических, комплексах, обеспечивающих взаимодействие наземных и беспилотных машин, и других новинках российского оборонно- промышленного комплекса.