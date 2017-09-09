Рогозин считает, что БМПТ "Терминатор" "взорвала" рынок и имеет блестящие перспективы

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Боевая машина поддержки танков [БМПТ] "Терминатор" "взорвала" рынок и имеет блестящие перспективы. Такое мнение высказал вице- премьер правительства Дмитрий Рогозин в интервью каналу "Россия 24".

"Терминатор" сегодня фактически "взорвал" рынок экспорта военной техники и имеет блестящие перспективы, потому что он показал, что равных ему ни в одной армии, ни в одном военно-промышленном комплексе других стран нет и в ближайшее время не появится", - сказал зампред правительства.

Рогозин выразил недоумение, почему потенциальные покупатели оценили БМПТ только сейчас, потому как мировая премьера этой техники состоялась еще несколько лет тому назад также в Нижнем Тагиле. Он добавил, что после того, как "Терминатор" показал себя в ходе городских боев в Сирии, российские конструкторы прямо на месте принимали решение о внесении необходимых изменений. Это делалось на основе анализов боевого применения.

"К сожалению, только военная ситуация может показать заказчикам [все потенциальные возможности], - сказал Рогозин. - Если грамотно организуем диалог между ВПК и вооруженными силами, то эта техника приобретет совершенные черты, благодаря тому, что она пройдет через реальные боевые испытания".