Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр эз-Зора

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска после удара ВКС РФ прорвали окружение боевиков ИГ (организация запрещена в России) на аэродроме на юго-востоке Дейр эз-Зора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Сирийские правительственные войска после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября сломили ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе находящегося на юго-востоке Дейр эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас, добавили в Минобороны, правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела совместно с подразделениями находившегося в окружении на авиабазе сирийского военного гарнизона расширяют образованный коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором, ведя успешные боевые действия на флангах.

В министерстве напомнили, что ранее правительственные войска при поддержке ВКС России в целом нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГ в районе Дейр-эз-Зора, "превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года".