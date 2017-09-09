Сирийская армия после удара ВКС РФ прорвала окружение боевиков на аэродроме Дейр эз-Зора

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска после удара ВКС РФ прорвали окружение боевиков ИГ (организация запрещена в России) на аэродроме на юго-востоке Дейр эз-Зора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Сирийские правительственные войска после нанесения российскими ВКС массированного воздушного удара вечером 9 сентября сломили ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в районе находящегося на юго-востоке Дейр эз-Зора аэродрома и прорвали окружение террористов", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас, добавили в Минобороны, правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела совместно с подразделениями находившегося в окружении на авиабазе сирийского военного гарнизона расширяют образованный коридор между аэродромом и Дейр эз-Зором, ведя успешные боевые действия на флангах.
В министерстве напомнили, что ранее правительственные войска при поддержке ВКС России в целом нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГ в районе Дейр-эз-Зора, "превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года".