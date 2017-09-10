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Минобороны: большая часть российских военных проголосовала на общих участках

Армия и ОПК
10 сентября, 18:11 дата обновления: 10 сентября, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Отмечается, что в Центральном военном округе явка избирателей на данный момент составляет около 90%, в Западном и Южном военных округах - более 80%

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Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство военнослужащих, участвующих в едином дне голосования в России, отдали свои голоса на общих избирательных участках. Об этом сообщил в воскресенье статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

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"Подчеркну, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках", - сказал он.

Он уточнил, что на 26 участках, образованных в соответствии с законодательством командирами воинских частей, голосуют около 7,5% военных. Как правило, это участки в частях, которые расположены в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на кораблях, находящихся в плавании (всего их семь).

Замминистра также напомнил, что на выборах федерального уровня, а также выборах глав и законодательных органов власти субъектов РФ досрочное голосование не проводится, поэтому для военных, несущих в воскресенье боевое дежурство и находящихся на боевых постах, досрочное голосование было организовано только на выборах муниципального уровня, где оно предусмотрено законодательством.

"Всего в Вооруженных силах досрочно проголосовали около 400 военнослужащих. В частности, в досрочном голосовании на муниципальных выборах в Архангельской и Мурманской областях принял участие личный состав Северного флота, выполняющий задачи боевой службы в море, - это 73 человека", - сказал Панков.

Явка в военных округах

Панков рассказал, что более 95% военнослужащих Восточного военного округа, где голосование уже завершено, приняли участие в выборах.

"По состоянию на 16:00 мск полностью завершено голосование в Восточном военном округе, который охватывает значительную часть территории нашей страны. По предварительным данным, в голосовании там приняло участие более 95% военнослужащих, включенных в списки избирателей", - сообщил он.

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В Центральном военном округе явка избирателей на данный момент составляет около 90%, в Западном и Южном военных округах - более 80%, добавил Панков.

"Голосование на выборах в Вооруженных силах Российской Федерации проходит организованно", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что командующие войсками военных округов и родов войск во взаимодействии с правоохранительными органами приняли меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения выборов.

"Негативной информации по данному вопросу у нас нет", - резюмировал Панков.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов, кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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