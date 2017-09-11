Саперов ВС РФ направили для разминирования освобожденных районов Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Передовой отряд Международного противоминного центра ВС России направлен в Сирию, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Более 40 специалистов передового отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, семь единиц специальной техники и группа кинологов с минно-разыскными собаками переброшены самолетами военно-транспортной авиации на сирийский аэродром Хмеймим, - говорится в сообщении. - В ближайшее время военнослужащие будут направлены в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования".

Всего в Сирию для участия в гуманитарном разминировании планируется направить 175 военнослужащих Международного противоминного центра и 42 единицы специальной инженерной техники, в том числе современные роботизированные комплексы "Уран-6".

"В первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры", - уточнили в Минобороны.

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ уже успешно провели гуманитарное разминирование Пальмиры и Алеппо. Российские военные обезвредили более 62 тыс. взрывоопасных предметов и разминировали около 5300 га территории.