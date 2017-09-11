Источник: бросковые испытания прототипа "Сармата" могут пройти на Плесецке в октябре

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бросковые испытания прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" могут состояться на космодроме Плесецк в октябре. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Бросок первого изготовленного и прошедшего полный цикл заводских испытаний прототипа запланирован с космодрома Плесецк на октябрь, в сентябре его должны вывезти на полигон", - сообщил собеседник агентства.

Во время бросковых испытаний проверяется работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты, а также поведение ракеты после этого. МБР упадет в пределах полигона, уточнил источник.

Он отметил, что на "Красмаше", выпускающем "Сармат", в настоящее время "полностью заменен станочный парк, установлены новые испытательные стенды и завод готов к производству".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Бросковые испытания новой российской МБР "Сармат", которая должна прийти на смену "Воеводе", переносились несколько раз. Последний раз они планировались на март этого года, однако снова были сдвинуты из-за необходимости "завершить полный цикл испытаний изделия на новых испытательных стендах Красноярского машиностроительного завода", сообщал ранее ТАСС другой источник в "оборонке".