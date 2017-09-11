С-300 и С-400 Балтфлота отразили массированный удар условного противника

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединения ПВО Балтийского флота во взаимодействии с фронтовой авиацией в ходе учений успешно отразили массированный ракетный и авиаудар условного противника по военным объектам, расположенным в Калининградской области, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"В соответствии с замыслом учений, поднятые в небо по учебной тревоге истребители Су-27 морской авиации, выполнили перехват условно выпущенных крылатых ракет и условных ударных самолетов "неприятеля". Расчеты ЗРК С-300 и С-400 соединения ПВО флота, совершившие марши в назначенные районы, произвели электронные пуски ракет по целям, обеспечив надежное прикрытие военных объектов на территории Калининградской области", - рассказал он.

На заключительном этапе учений экипажи бомбардировщиков Су-24 авиабазы Морской авиации, отрабатывая действия по нанесению ответного авиаудара, выполнили практическое бомбометание на авиационном полигоне.

По данным Мартова, в учении было задействовано до 10 единиц военной специальной техники и столько же самолетов.