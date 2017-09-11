Минобороны РФ призвало наказать вандалов, укравших в Польше плиту с именами красноармейцев

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ призывает наказать вандалов, укравших в польском городе Сосновец металлическую плиту с персональными данными захороненных военнослужащих Красной армии. Об этом заявил в понедельник начальник управления ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
"Минобороны России призывает устранить последствий акта вандализма, найти и наказать виновных лиц", - сказал Попов.
По его словам, российский посол в Польше направил соответствующую ноту в адрес МИД и Министерства культуры и национального наследия страны.
Ранее о краже плиты с именами сообщил корреспонденту ТАСС руководитель польского мемориального общества "Курск" Ежи Тыц. Пресс-секретарь полиции города Соня Кеппер подтвердила факт происшествия.
В братской могиле в Сосновце похоронены красноармейцы, сражавшиеся за освобождение региона Заглембье-Домбровске, который в годы войны представлял собой крупный военно-промышленный центр и центр тылового обеспечения. Группа солдат была отрезана от главных сил Красной армии и боролась в окружении гитлеровцев на протяжении двух дней при поддержке местных жителей и партизан.
Известно, что там погребены 26 красноармейцев. Имена 25 из них перечислены на исчезнувшей памятной плите. Личность одного погибшего не установлена.