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В Приморье прошли учения морской пехоты с участием 1 тыс. военных

Армия и ОПК
12 сентября, 3:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, сентября. /ТАСС

Была проведена высадка морпехов с большого десантного корабля "Николай Вилков" и самолетов Ан-26

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. военных приняли участие в учениях морпехов Тихоокеанского флота, которые прошли на полигоне Клерк в Приморском крае. Об этом сообщил официальный представитель флота Владимир Матвеев.

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По его словам, морпехи отработали оборону и наступление, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и занятие ротного опорного пункта, преодоление минно-взрывных и других заграждений, а также выход из боя и отход с использованием особенностей рельефа. Кроме того, была проведена высадка с большого десантного корабля "Николай Вилков" и самолетов Ан-26.

"Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц колёсной и гусеничной техники", - сказал Матвеев.

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