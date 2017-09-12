В Приморье прошли учения морской пехоты с участием 1 тыс. военных

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. военных приняли участие в учениях морпехов Тихоокеанского флота, которые прошли на полигоне Клерк в Приморском крае. Об этом сообщил официальный представитель флота Владимир Матвеев.

По его словам, морпехи отработали оборону и наступление, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и занятие ротного опорного пункта, преодоление минно-взрывных и других заграждений, а также выход из боя и отход с использованием особенностей рельефа. Кроме того, была проведена высадка с большого десантного корабля "Николай Вилков" и самолетов Ан-26.

"Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц колёсной и гусеничной техники", - сказал Матвеев.