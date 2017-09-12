Российские военные оборудовали новый полевой аэродром на Курилах

ТАСС, 12 сентября. Российские военные завершили оборудование нового полевого аэродрома на одном из Курильских островов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащими построена взлетно-посадочная полоса из 28 тыс. металлических плит, установлены маркировочные знаки полосы точного приземления, центра ВВП, дневные ориентиры и призмы для обозначения начала и конца полосы", - говорится в сообщении.

Также были развернуты средства связи и радиотехнического обеспечения полетов. Уже получено свидетельство о государственной регистрации и годности нового аэродрома к эксплуатации, добавили в пресс-службе.

Где именно расположен новый аэродром, не уточняется. В пресс-службе также не привели дополнительных подробностей.

В начале июня начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев сообщил о работах по восстановлению аэродрома на курильском острове Матуа, где имеются две взлетно-посадочные полосы длиной более 1,2 тыс. м и шириной 80 м с асфальтовым и бетонным покрытием.