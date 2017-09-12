Российские военные оборудовали новый полевой аэродром на Курилах

В Гаване проводятся работы по ликвидации последствий урагана "Ирма"Происшествия 12 сентября, 4:27
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и СевастополеМеждународная панорама 12 сентября, 3:32
Британские депутаты приняли во втором чтении билль об отмене европейского законодательстваМеждународная панорама 12 сентября, 2:36
Небензя: РФ поддержала новые санкции против КНДР, так как не приемлет ее ядерные амбицииПолитика 12 сентября, 2:24
Черчесов: полный стадион на матче с "Динамо" показал, что интерес к сборной России естьСпорт 12 сентября, 1:59
В Госдепе считают, что встреча РФ и США в Хельсинки призвана рассеять заблужденияМеждународная панорама 12 сентября, 1:54
Захарова: сайты диппредставительств РФ унифицируют и переведут на российские серверыПолитика 12 сентября, 1:22
В посольстве РФ в США назвали комментарии об обысках на дипобъектах "издевательскими"Политика 12 сентября, 1:18
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДРМеждународная панорама 12 сентября, 1:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Российские военные завершили оборудование нового полевого аэродрома на одном из Курильских островов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Военнослужащими построена взлетно-посадочная полоса из 28 тыс. металлических плит, установлены маркировочные знаки полосы точного приземления, центра ВВП, дневные ориентиры и призмы для обозначения начала и конца полосы", - говорится в сообщении.
Также были развернуты средства связи и радиотехнического обеспечения полетов. Уже получено свидетельство о государственной регистрации и годности нового аэродрома к эксплуатации, добавили в пресс-службе.
Где именно расположен новый аэродром, не уточняется. В пресс-службе также не привели дополнительных подробностей.
В начале июня начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев сообщил о работах по восстановлению аэродрома на курильском острове Матуа, где имеются две взлетно-посадочные полосы длиной более 1,2 тыс. м и шириной 80 м с асфальтовым и бетонным покрытием.