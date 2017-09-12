Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные оборудовали новый полевой аэродром на Курилах

Армия и ОПК
12 сентября, 4:15 UTC+3 ТАСС

Военнослужащие, в частности, построили ВПП из 28 тыс. металлических плит и установили маркировочные знаки полосы точного приземления

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 сентября. Российские военные завершили оборудование нового полевого аэродрома на одном из Курильских островов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащими построена взлетно-посадочная полоса из 28 тыс. металлических плит, установлены маркировочные знаки полосы точного приземления, центра ВВП, дневные ориентиры и призмы для обозначения начала и конца полосы", - говорится в сообщении.

Также были развернуты средства связи и радиотехнического обеспечения полетов. Уже получено свидетельство о государственной регистрации и годности нового аэродрома к эксплуатации, добавили в пресс-службе.

Где именно расположен новый аэродром, не уточняется. В пресс-службе также не привели дополнительных подробностей.

В начале июня начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев сообщил о работах по восстановлению аэродрома на курильском острове Матуа, где имеются две взлетно-посадочные полосы длиной более 1,2 тыс. м и шириной 80 м с асфальтовым и бетонным покрытием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
2
Глава Uniper: США стремятся вытеснить газ РФ из ЕС для обеспечения собственных поставок
3
В посольстве РФ в США назвали комментарии об обысках на дипобъектах "издевательскими"
4
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР
7
Могерини: пять стран - партнеров ЕС продлили санкции против Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама