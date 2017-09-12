Под Волгоградом начались учения с участием более 2 тыс. мотострелков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учения с участием более 2 тыс. военных начались на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Он отметил, что впервые в подобных двухсторонних командно-штабных учениях принимают участие мотострелки, дислоцированные в регионе.

"Особое внимание на учении уделяется работе штабов с применением новейших автоматизированных систем управления. В учении, которое проводится под руководством командующего общевойсковой армии, привлечены более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия 2С19-М1 и другие", - сказал Астафьев.

Также начались учения военнослужащих 49-й общевойсковой армии, которые проходят сразу на трех полигонах Южного военного округа - Молькино в Краснодарском крае, Майкопском в Адыгее и Николо-Александровском на Ставрополье. В них принимают участие около 700 военных и более 200 единиц боевой техники, которые были переброшены более чем на 700 км.

"В ходе учения офицеры управления и штабов соединений повысят практические навыки в проведении оперативно-тактических расчетов, а также при планировании боевых действий и управлении подразделениями. В ходе проведения учения пункты управления соединений и узлы связи отработают смену мест дислокации, совершение маршей, а также отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника", - рассказал начальник пресс-службы округа.