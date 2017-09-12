Военные на Урале отработали радиоэлектронное подавление объектов, удаленных на 4 тыс. км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более тысячи военных приняли участие в учениях войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Урале, в ходе которых были отработаны выявление и подавление объектов, удаленных на 4 тыс. км. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"В ходе учений впервые отрабатывались вопросы выявления и подавления радиоэлектронных объектов, находящихся на удалении до 4 тыс. км. Специалисты РЭБ во взаимодействии с подразделениями других военных округов отработали нанесение радиоэлектронного удара по системам связи и управления стратегической группировки войск условного противника", - сказали в пресс-службе.

Учения проходили на полигоне в Свердловской области.

"Задействовано порядка 200 единиц техники. С помощью комплекса РЭБ "Москва" военнослужащие выполнили мероприятия по защите критически важных объектов от массированного ракетного авиационного удара противника, дезорганизовали управление условных диверсионно-разведывательных групп, действующих в тылу, в том числе благодаря блокированию сотовой связи", - добавили в округе.