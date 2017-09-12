Кожин: за покупкой зенитных ракетных систем С-400 у России выстроилась очередь

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия наблюдает очередь за покупкой зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

"На эти системы существует реальная очередь. Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства - члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе", - сказал Кожин.