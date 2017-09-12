Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кожин: за покупкой зенитных ракетных систем С-400 у России выстроилась очередь

Армия и ОПК
12 сентября, 8:02 UTC+3

Интерес к этой системе проявляют страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства - члены ОДКБ, сказал помощник президента по вопросам ВТС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия наблюдает очередь за покупкой зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

"На эти системы существует реальная очередь. Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства - члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе", - сказал Кожин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Россия
Персоны
Кожин, Владимир Игоревич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400
2
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
5
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
6
Кожин: количество заявок на ракеты "Калибр" выросло после их успешного применения в Сирии
7
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама