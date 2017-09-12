Кожин: контракт на поставку Турции систем С-400 подписан и готовится к выполнению

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, он готовится к исполнению. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

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"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию", - сказал Кожин.

Он также отметил, что на эти системы существует реальная очередь. "Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства - члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе", - пояснил собеседник агентства.

Однако, отметил Кожин, это очень дорогостоящая техника, поэтому не все могут себе позволить ее покупку. "Имеющиеся сейчас контракты на эти системы полностью загрузили предприятия, которые их производят", - добавил он.