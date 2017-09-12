Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кожин: контракт на поставку Турции систем С-400 подписан и готовится к выполнению

Армия и ОПК
12 сентября, 8:09 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Помощник президента РФ по вопросам ВТС сообщил, что "все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, он готовится к исполнению. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Контракт подписан, готовится к выполнению. Вы знаете, С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию", - сказал Кожин.

Он также отметил, что на эти системы существует реальная очередь. "Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства - члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе", - пояснил собеседник агентства.

Однако, отметил Кожин, это очень дорогостоящая техника, поэтому не все могут себе позволить ее покупку. "Имеющиеся сейчас контракты на эти системы полностью загрузили предприятия, которые их производят", - добавил он.

Смотрите также

Зенитная ракетная система С-400. Досье

Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Турция Россия
Персоны
Кожин, Владимир Игоревич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
"Тигр"-трансформер
Триумф “Ворчуна”
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400
2
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
5
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
6
Кожин: количество заявок на ракеты "Калибр" выросло после их успешного применения в Сирии
7
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама