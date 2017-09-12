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Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29

Армия и ОПК
12 сентября, 8:06 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Как сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, поставки рассчитаны на несколько лет

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия поставит в Египет порядка 50 истребителей МиГ-29 в рамках заключенного контракта, поставки уже начались. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

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Владимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению

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"Да, контракт подписан, поставки начались, истребители уже пошли в Египет. Учитывая количество самолетов, а это порядка пяти десятков машин, поставки рассчитаны на несколько лет. Все будет также зависеть от возможностей заводов, которые по этим машинам очень загружены. При этом уверен, что мы исполним свои контрактные обязательства в установленный срок", - сказал Кожин.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Египет заключили контракт на поставку до 2020 года около 50 истребителей МиГ-29.

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29 может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десантов, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно-транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.

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