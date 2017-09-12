Россия и Казахстан подписали контракт на поставку 12 истребителей Су-30СМ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан подписали контракт на поставку 12 самолетов Су-30СМ. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Да, действительно на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" был подписан этот рамочный контракт. Условиями договора предполагается его поэтапная реализация в течение трех лет с момента первой поставки", - сказал Кожин, отвечая на вопрос о том, правда ли в ходе форума "Армия-2017" был подписан контракт на поставку в Казахстан 12 истребителей Су-30СМ.

По его словам, соглашение будет осуществляться в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Казахстаном 2013 года, который предполагает прямое взаимодействие между корпорацией "Иркут" и республиканским государственным предприятием "Казспецэкспорт".

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения 4+ оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также машина может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.